Echo Hills NFL Scramble Hole Assignments

The NFL Scramble will be held at Echo Hills Sunday, with an 8 a.m. shotgun start.

Hole assignments are as follows

1A — Andrew Lindeman, Brandon Hostetter, Brock Hostetter, Joe Hostetter

1B — Ray Stuchell, Jimmy Heath, Ron Morrissette, Cindy Pearson

2 — Mike Bosse, Travis Bosse, Marv Simmons, Ken Hostetter

3 — Dave Westfall, Marty Jackson, Brian Jackson, Jon Vetter

4 — Chris Garrity, Dave Bornhorst, Scott Zimpher, Jeremy Davis

5 — Brian Robbins, Hank Poff, Don Larger, Dick Penny

6 — Theo Gover, Doug Harter, Jim Mackellar, Jeff Balta

7 — Mike Emerick, Don Polhamus, Eric Heckman, Dave Cox

8 — Tony Larger, Tim Tyler, Todd Lavey, Jill Larger

9 — Scott Bradley, Dennis Bradley, Tim Jacomet, Brian Webster

10A — Brian Deal, Dave Novotny, Dave Owen, Gary Koenig

10B — Ben Gover, Tim Wallace, Matt Reedy, Trey Hostetter

11 — Ryan Pearson, Hank Berger, Rob Kiser, Mark Sowry

12 — Justin Weber, Mike Butsch, Hal Cain, Gail Brandewie

13A — Derek Tubbs, Ryan Ormberg, Bryan Smith, Mick Leffel

13B — Keith Kretschmar, Ray Putnam, Matt Olden, Bruce Gover

14 — Phil Kazer, Dave Selsor, Duane Novotny, Gary Couchot

15 — Matt Mauer, Jason Fonner, Ron Pearson, Rob Dunn

16 — Jeff Jennings, Brad Erwin, Kathie Isenhouer, Bryant Fox

17 — Kirt Huemmer, Dave Neal, Brody Fox, Kathie Huemmer

18 — Ashley Johnson, JayDee Denson, Skip Murray, Todd Ormberg