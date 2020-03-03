Bradford Elementary honor roll

BRADFORD — The following students have been named to the honor or merit roll for the second nine-week grading period at Bradford Elementary School:
Honor roll:
• Grade 3: Colt Brewer 4.0, Traycen Dues 4.0, Jackson Felver 4.0, Emma Hartzell 4.0, Bristol Wombold 4.0, Robert Wood 4.0, Chaize Byers, Noah Byrd, Aydin Casto, Prestyn Dross, Gage Line, Liam Lingo, Charity Miller, Lucas Sanders
• Grade 4: Scarlett Anderson 4.0, Aeryn Barhorst 4.0, Hayven Evans 4.0, Eli Hoffman 4.0, Kaylee Osborne 4.0, Doolin Puterbaugh 4.0, Aubrey Austin, Lukas Bolen, Piper Burgett, Eli Clark, Leaha Hammaker, Brendan Hansen, Landon Harrison, Zeb Lavey, Carson Maxwell, Landon McNutt, Lillian Pleasant, Bronson Schnurpel, Fenix Spurgeon, Rachel Yantis, Richelle Yingst
• Grade 5: Collin Apple 4.0, Savannah Beachler 4.0, Lilly Canan 4.0, Cali DiDonato 4.0, Treyton Sloan 4.0, Kendall Weldy 4.0, Aaliyah Biddlestone, Hailey Frantz, Ross Miller, Nevaeh Lewis, Addysen Mills, Briley Purpus, Ryan Skinner, Ayden Thompson, Raiden Wombold, Natalie Wood, Amy Wright
Merit roll:
• Grade 3: Gavin Baker, Isabella Clack, Landen Grice, Zoey Hill, Rowen Hill-Gambill, Ava Hudelson, Nick Lewis, Kaylynne Minnich, Kathryn Riffell, Spencer Rismiller, Gabe Skinner, Ella Smith, Braylon Whitehouse
• Grade 4: Malachi Boner, Tristan Burroughs, Gwen Cave, Chloe Elsner, Hunter Gaines, Caylee Gambill, Mackenzie Hocker, Bella Howard, Darren Jones, Lucas Nicholson, Isaiah Purpus, Ky Roberts
• Grade 5: Seth Applegate, Caylee Bates, Briley Brower, Leah Clark, Dylan Gibson, Vivian Harleman, Chloe Hocker, Lance Miller, Johnny Stewart, Jackie Vernon, Jaylynn Wilburn