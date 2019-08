College briefs

Wheaton College confers degrees

WHEATON, Ill. — Lauren Anderson, of Troy, recently graduated cum laude from Wheaton College with a Bachelor of Arts degree in economics and Spanish.

Edison State Announces Summer 2019 Dean’s List

MIAMI VALLEY— Edison State Community College recognizes 95 students for excellence in academics on the Summer 2019 Semester Dean’s List. To be eligible for the Dean’s List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

The students, divided by hometown, include:

• Anna: Barnes, Kiplyn Rowland, of Anna

• Arcanum: Megan Davis

• Botkins: Tristin Thompson

• Bradford: Brock Barga, Marissa Wirrig

• Camden: Madison Robertson

• Casstown: Morgan Taylor

• Celina: Abby Harner

• Coldwater: Denise Schwieterman

• Conover: Lauren Smail

• Covington: Josie Crowell, Maci White

• Dayton: Candace Christy, Jaela Perdue

• DeGraff: Brittany Robbins, Aubrey Stephens

• Eaton: Addison Stensaas

• Englewood: Dale Flagg, Renee Messenger

• Fletcher: Catherine Harleman

• Fort Loramie: Morgan Holscher, Blake Holthaus, Virginia McGowan, Holly Middendorf

• Greenville: Wanda Beavins, Ethan Flanery, Morgan Gilbert, Amy Gruber, Brandon Kolb, Tiffany Labig, Victor Livesay, Kaelyn Marker, Taylor Midlam, Jaime Pierce, Matthew Shane, Morgan Singer

• Hollansburg: Caitlin Patrum

• Houston: Cody Adkins

• Laura: Matthew Wolf

• Minster: Julie Cull

• New Bremen: Amy Schmitmeyer

• New Carlisle: Caitlin Donnelly

• New Madison: Shannon Fritz

• New Weston: Jennifer Kahlig

• Osgood: Josie Winner

• Piqua: Kelsea Bell, Beth Darst, Kaylynn Dill, Katherine Hanes, Erica Hicks, David Mays, Jessica Paylor, Kelly Pryfogle, Sheyene Saunders, Madeline Smith

• Russia: Austin Cordonnier, Dawson Luthman, Katelyn Monnin, Ashley Scott, Jessica York

• Saint Paris: Tia Thacker

• Sidney: Rachael Bowser, Christopher Gehle, Ronda Inman, Isaac Kennedy, Jhiear Malveaux, Deborah Phelps, Aryelle Staugler

• Saint Paris: Kristin Eklund, Hope Wickersham

• Tipp City: Kaela Davis, Joseph Fischer, Kalista Swihart, Brianna Tilley

• Troy: William Gilfillen, Haley Huelsman, Lucinda Kunkleman, Alexandria Merle, Jonathan Miller, Kendra Newman, Kevin O’Banion, Shelby Rodgers, Lisa Senter, Sandra Tipps, Joshua Vanpelt

• Union City: Echo Gregg

• Versailles: Cassidy DeMange, Lauren Monnin, Jorja Pothast, Vicki Ruhe

• Wapakoneta: Charles Knatz

• West Alexandria: Morgan Humphrey

• West Milton: Stephanie Beck, Brittney Suhr