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A spin around the dance floor

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Mike Ullery | Daily Call Dancers Amanda Manson and Ryan Vosler perform a Jazz & Salsa Fusion during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.

Mike Ullery | Daily Call Dancers Amanda Manson and Ryan Vosler perform a Jazz & Salsa Fusion during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.


Mike Ullery | Daily Call Holly Trombley and Frank Zollars do a Tango during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.


Mike Ullery | Daily Call Dancers Kari Foster and Jennifer Schilling do a Hip-Hop & Jazz Fusion routine during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars event at A Learning Place.


Mike Ullery | Daily Call

Dancers Amanda Manson and Ryan Vosler perform a Jazz & Salsa Fusion during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.

Mike Ullery | Daily Call

Holly Trombley and Frank Zollars do a Tango during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.

Mike Ullery | Daily Call

Dancers Kari Foster and Jennifer Schilling do a Hip-Hop & Jazz Fusion routine during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars event at A Learning Place.

Mike Ullery | Daily Call Dancers Amanda Manson and Ryan Vosler perform a Jazz & Salsa Fusion during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.
http://www.dailycall.com/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/web1_042118mju_dwps32018421162417724.jpgMike Ullery | Daily Call Dancers Amanda Manson and Ryan Vosler perform a Jazz & Salsa Fusion during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.

Mike Ullery | Daily Call Holly Trombley and Frank Zollars do a Tango during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.
http://www.dailycall.com/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/web1_042118mju_dwps1201842116251602.jpgMike Ullery | Daily Call Holly Trombley and Frank Zollars do a Tango during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars at A Learning Place.

Mike Ullery | Daily Call Dancers Kari Foster and Jennifer Schilling do a Hip-Hop & Jazz Fusion routine during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars event at A Learning Place.
http://www.dailycall.com/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/web1_042118mju_dwps22018421162531742.jpgMike Ullery | Daily Call Dancers Kari Foster and Jennifer Schilling do a Hip-Hop & Jazz Fusion routine during Saturday’s Dancing With the Piqua Stars event at A Learning Place.

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